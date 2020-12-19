Gaziantep'teki hastane yangınına ilişkin müfettiş görevlendirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'teki hastanede yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.

Olay anında 7 hasta, yangın sonrası 2 hasta olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşanan bu talihsiz olayın ardından harekete geçti.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMESİ YAPILDI"

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı