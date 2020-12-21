Gaziantep'teki hastane yangınında can kaybı 12'ye yükseldi

Gaziantep'te özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Gaziantep'te, 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın çıkmıştı.

Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti.

Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

12’YE YÜKSELDİ

Feci yangın sonrası ölü sayısı arttı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler adlı hasta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu vefatın ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.