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    Gaziantep'teki işçi marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı

    Belediyede çalışan Ahmet Ataş isimli vatandaş, market kirlenmeyin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 10:12
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    Gaziantep'teki işçi marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı

    Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan işçi Ahmet Ataş, Beykent Mahallesi'ndeki ağaçlandırma çalışmasına katıldı.

    Bir süre sonra çalışmasına ara veren Ataş, alışveriş için yakınlardaki bir markete gitti. 4 çocuk babası Ataş, markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını dükkanın önünde bıraktı.

    ÇAMURLU AYAKKABILARINI KAPIDA BIRAKTI

    Durumu fark eden market sahibi Abdullah Bayar'ın ısrarlarına rağmen Ataş, çorapları ile girdiği dükkanda alışveriş yaptı.

    'VİCDANEN DAHA RAHAT ETTİM'

    Marketin temiz olduğunu fark edince çamurlu ayakkabıları ile dükkana girmek istemediğini belirten Ahmet Ataş, "İşten dolayı ayakkabım çamurluydu. O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. Market sahibi ne kadar ısrar etse de vicdanım rahat etmedi. 'Markete zararımız olsun' istemedim, ayakkabılarımı çıkarıp öyle alışveriş yaptım. Bu şekilde vicdani olarak daha rahat ettim." diye konuştu.

    Gaziantep'teki işçi marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı VİDEO

    "ÇOK ETKİLENDİM, AĞLADIM"

    Market sahibi Abdullah Bayar da belediye personelinin hareketi karşısında çok duygulandığını anlatarak "Böyle güzel bir olay ile hiç karşılaşmadım. Kapıda ayakkabısını çıkarmaya çalıştığını gördüm. İçeriye o şekilde gelmesini söyledim. Benim ısrarıma rağmen kabul etmedi. Ayakkabılarını çıkarıp, çoraplarıyla girdi ve alışverişini yaptı. Bu davranışı çok hoşuma gitti. Duygulandım, çok etkilendim ve ağladım." diye konuştu.

    Gaziantep teki işçi marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı #1

    Gaziantep teki işçi marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı #2

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    Gaziantep teki işçi marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı #4

    Gaziantep teki işçi marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı #5

    Gaziantep teki işçi marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı #6

    Gaziantep teki işçi marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı #7

    Gaziantep teki işçi marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı #8

    Gaziantep teki işçi marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı #9

    Gaziantep teki işçi marketi kirletmemek için çamurlu ayakkabılarını çıkardı #10


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