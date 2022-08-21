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    Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

    Gaziantep'teki dün yaşanan katliam niteliğindeki kazada yaşamını yitiren 15 kişi son yolculuklarına gözyaşları içinde uğurlandı.
    • 21.08.2022 - 16:32
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    Gaziantep'teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

    Gaziantep'te meydana gelen kaza bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

    Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye giden; polis, ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansı ekiplerine yolcu otobüsü çarptı.

    31 kişi yaralandı

    Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ile jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

    İlk müdahale sonrası yaralanan 31 kişi, Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #1

    15 vatandaşımız hayatını kaybetti

    Katliam niteliğindeki kazada sağlık personelleri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt ile İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Erpek, Umut Erpek, Nuran Tanrıkulu, Melik Kaya ile Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi.

    Son yolculuklarına uğurlandılar

    Törende, vefat edenlerin yakınları, cenazelere sarılarak gözyaşı döktü.

    Törenin ardından, cenazeler son yolculuklarına uğurlanmak üzere mezarlıklara gönderildi.

    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #2

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    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #31

    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #32

    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #33

    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #34

    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #35

    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #36

    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #37

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    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #43

    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #44

    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #45

    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #46

    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #47

    Gaziantep teki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı #48

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