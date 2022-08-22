Gaziantep'teki kazaya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Gaziantep’te 15 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yapılan ilk tespitte otobüsün hızının 130 km olduğu ve 307 metrelik bir fren izi olduğu belirlendi.

Türkiye, cumartesi günü önce Gaziantep ardından da Mardin'den gelen kaza haberleriyle sarsıldı.

Gaziantep'te başka bir kazaya yardım için yol kenarında bulunan ekiplere, yan yatan bir yolcu otobüsü çarptı.

Korkunç kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.

110 km hız sınırı varken 130'la gittiği tespit edildi

Ekipler, katliam gibi kazaya dair yapılan ilk incelemede 307 metre fren izi olduğunu belirledi.

110 km hız sınırı bulunan yolda otobüsün hızının da 130 km olduğu tespit edildi.

Öte yandan kaza sonrası nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şoför M.A., ilk ifadesinde kaza anında fren yapıp yapmadığını hatırlamadığını belirtmişti.

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"Araçları 20-30 metre kala görmüş olma nedenimi şu an açıklayamıyorum"

Sabah'ın haberine göre şoför M.A., konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tahminen 20-30 metre kala önümde kaza yapan araçları, ambulansı ve itfaiye aracını fark ettim. Bu araçları 20-30 metre kala görmüş olma nedenimi şu an açıklayamıyorum. Ancak yol biraz virajlıydı ve gittiğim şeritte hafif tepelik vardı. Belki de bu nedenle araçları ve kazayı görmemiş olabilirim. Ancak uykulu değildim ve yolda hatırladığım kadarıyla uyarı levhası ve reflektör bulunmamaktaydı.





"Frene basıp basmadığımı hatırlamıyorum"

Söz konusu araçları gördükten sonra frene basıp basmadığımı hatırlamıyorum. Çünkü fren mesafesinde değildim. Frene bassam da otobüs durmayacaktı. Bu nedenle direksiyonu sola kırmayı tercih ettim. Belki bu şekilde kazadan kaçış ihtimalimiz olacaktı. Daha sonra otobüs herhangi bir araca itfaiyeye ya da ambulansa çarptı mı hatırlamıyorum. En son baktığımda otobüsün yan yatmış olduğunu gördüm. Gerçekleşen kaza ve vefat eden ile yaralanan insanlardan ötürü çok üzgünüm. Yaşanılan olayın gerçekleşmesinden ise kendimin ölmesini tercih ederdim."