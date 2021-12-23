Gaziantep'teki pitbull saldırısında 3 tutuklama

Yaşadığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, 2 pitbullun kurbanı oldu.

Sitede oyun oynarken korkunç bir saldırıyla ölümden dönen Asiye, pitbulların ağzından güçlükle kurtarılabildi.

KÜÇÜK ASİYE'NİN YAŞAM SAVAŞI SÜRÜYOR

Kentteki özel bir hastanede tedavi gören Asiye yaşam mücadelesi veriyor.

Olayın ardından gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlandı.

İfade işlemleri biten şüpheliler jandarma eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te 4 yaşındaki çocuğa saldıran pitbulllar barınağa götürüldü

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada 3 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22 Aralık 2021 tarihinde ilimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu A.A. isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır"