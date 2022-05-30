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    Gaziantep'teki sahte bomba düzenekli saldırgan tutuklandı

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne üzerinde bomba görünümlü nesnelerle gelen ve polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirilen zanlı, tedavisinin ardından tutuklandı.
    • 30.05.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 14:28
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    Gaziantep'teki sahte bomba düzenekli saldırgan tutuklandı

    Gaziantep, geçtiğimiz hafta hareketli saatlere sahne oldu.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün önüne üzerindeki bomba süsü verilmiş düzenek ile gelen Ümit Koçyiğit, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

    Soruşturma devam ediyor

    Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısı yakınında üzerinde bere, kaban, kıyafeti önünde kablolar, sol elinde siyah bir çanta bulunan ve polislerin üzerine yürüyen Ümit Koçyiğit'in silahla etkisiz hale getirilmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

    Saldırgan tutuklandı

    Tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Koçyiğit, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Gaziantep'te "sahte bomba düzeneği" ile 26 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen ve polis ekiplerince yaralı olarak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit'in, yapılan araştırmada çok sayıda suç kaydı bulunduğu, çeşitli hastanelerin ruh sağlığı ve hastalıkları bölümüne müracaat ederek psikolojik destek aldığı belirlenmişti.

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