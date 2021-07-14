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- Gaziantep'teki şehit annesi, oğlunun mezarını görüntülü arattı
Gaziantep'teki şehit annesi, oğlunun mezarını görüntülü arattı
Ayağındaki rahatsızlık nedeniyle 15 Temmuz'da şehit olan oğlunun mezarına gidemeyen anne, torununa görüntülü aratarak dualar etti.
- DHA
- 14.07.2021 - 17:26
- Güncelleme : 14.07.2021 - 17:29
Gazantep'te yaşayan 75 yaşındaki Münevver Diril, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’da şehit olan 33 yaşındaki oğlu Şirin Diril’in yattığı ilçedeki Sakçagözü Mahallesi Mezarlığı'na ayağındaki rahatsızlık nedeniyle gidemedi.
Münevver Diril'in torunu Mevlüt Diril, öğle vakti amcasının mezarını ziyaret etti.
TORUNU YARDIM ETTİ
Mevlüt Diril, daha sonra cep telefonu ile görüntülü arayarak ninesinin, amcasının mezarını görmesini sağladı.
DUYGULU ANLAR YAŞADI
Görüntülü görüşmeyle oğlunun mezarını görerek dua eden Münvver Diril, duygulu anlar yaşayarak gözyaşı döktü.