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    Gaziantep'teki şehit annesi, oğlunun mezarını görüntülü arattı

    Ayağındaki rahatsızlık nedeniyle 15 Temmuz'da şehit olan oğlunun mezarına gidemeyen anne, torununa görüntülü aratarak dualar etti.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 17:29
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    Gaziantep'teki şehit annesi, oğlunun mezarını görüntülü arattı

    Gazantep'te yaşayan 75 yaşındaki Münevver Diril, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul’da şehit olan 33 yaşındaki oğlu Şirin Diril’in yattığı ilçedeki Sakçagözü Mahallesi Mezarlığı'na ayağındaki rahatsızlık nedeniyle gidemedi.

    Münevver Diril'in torunu Mevlüt Diril, öğle vakti amcasının mezarını ziyaret etti.

    TORUNU YARDIM ETTİ

    Mevlüt Diril, daha sonra cep telefonu ile görüntülü arayarak ninesinin, amcasının mezarını görmesini sağladı.

    Gaziantep teki şehit annesi, oğlunun mezarını görüntülü arattı #1

    DUYGULU ANLAR YAŞADI

    Görüntülü görüşmeyle oğlunun mezarını görerek dua eden Münvver Diril, duygulu anlar yaşayarak gözyaşı döktü.

    Gaziantep teki şehit annesi, oğlunun mezarını görüntülü arattı #2

    Gaziantep teki şehit annesi, oğlunun mezarını görüntülü arattı #3

    Gaziantep teki şehit annesi, oğlunun mezarını görüntülü arattı #4

    Gaziantep teki şehit annesi, oğlunun mezarını görüntülü arattı #5

    Gaziantep teki şehit annesi, oğlunun mezarını görüntülü arattı #6

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    Gaziantep teki şehit annesi, oğlunun mezarını görüntülü arattı #8

    Gaziantep teki şehit annesi, oğlunun mezarını görüntülü arattı #9

    Gaziantep teki şehit annesi, oğlunun mezarını görüntülü arattı #10

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