Terör örgütünün roketli saldırısında yaralanan Ahmet Doğan, kendisini ziyaret eden milletvekiline, "Devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, bunun için mi beni hedef alıyor bunlar" diyerek güldü.

PKK/YPG terör örgütü, Gaziantep'nin Karkamış ilçesine roketlerle saldırdı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, terör örgütünün düzenlediği roketli saldırıda yaralanan Ahmet Doğan'ı ameliyatı öncesinde ziyaret etti.

"Recep Tayyip Erdoğan’ı Allah başımızdan etmesin"

Milletvekili Şahin'i görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan, "Çok şükür iyiyim. Allah devletimize, milletimize zarar vermesin. Bilhassa Recep Tayyip Erdoğan’ı Allah başımızdan etmesin. Çok teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun." diyerek milletvekiline teşekkür etti.

Gaziantep'teki terör yaralısından ilginç roket yorumu







"Bu vatanı düşmanlarımıza karşı savunacağız"

Doğan'ın dik duruşu nedeniyle teşekkür eden Milletvekili Aydın ise, "Hasta yatağınızda böyle milli durduğunuz için Allah sizden razı olsun. Bu vatanı, bu toprakları, kanımızla, canımızla, tüm gücümüzle ne pahasına olursa olsun düşmanlarımıza karşı savunacağız." şeklinde konuştu.





"Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyorlar bunlar"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Ahmet Doğan, daha önce de roket saldırısında yaralandığını belirterek, "Hep böyle oluyor. İkinci kez vurdular. Daha önce birkaç yıl önce de bizim evin 20 metre yakınlarına düşmüştü. Ben devamlı Cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum, acaba bunun için mi beni hedef alıyorlar bunlar. Bilmiyorum." diyerek güldü.





"Bunlar bizi yıldıramayacak"



İHA'nın haberine göre; Doğan'ın yorumu nedeniyle gülmekten kendini alıkoyamayan Milletvekili Ali Şahin, "Kurşun adres sormaz derler ama biz serhat şehriyiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada Müslüman Türk olarak yaşamak çok zor, kolay değil.

Allah’a hamdolsun bütün düşmanlara, bütün güçlüklere rağmen bu coğrafyada varlığımızı devam ettireceğiz hep birlikte. Bunlar bizi yıldırmayacak. Onlar bizi yıldıramayacak." diye cevap verdi.