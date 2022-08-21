Gaziantep'teki trafik kazasında ölen muhabir ve sağlıkçılar için tören düzenlendi

Gaziantep'teki trafik kazasında ölen muhabir ve sağlıkçılar için tören düzenlendi

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale ederken hayatlarını kaybeden 3 sağlık görevlisi ve muhabir, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Gaziantep'te kaza yapan araçtaki insanların hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını feda eden Sağlıkçılar Tuba Uzdilli, Adbullah Kütük ve Halil Özden ile İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Umut Yakup Tanrıöver'in naaşları, tören için Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Törene katılanlar gözyaşlarına boğuldu

Başka bir kazaya müdehale ederken yolcu otobüsünün çarpmasıyla hayatlarını kaybeden 3 sağlık görevlisi ve muhabir için tören düzenlenen törende acı vardı. Törene katılan vefat edenlerin yakınları ve sağlık çalışanları, cenazelere sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Düzenlenen törene yoğun katılım oldu

Burada düzenlenen törene ölenlerin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, BBP Genel Başkan yardımcıları Bülent İspir, Murat Aslan, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, CHP Milletvekili İrfan Kaplan, MHP milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve diğer ilgililer katıldı.

Hayatını kaybedenler meslektaşlarının omuzunda son yolculuklarına uğurlandı

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın dua okuduğu törende, vefat edenlerin özgeçmişleri de okundu. Ölenlerin Türk bayraklarına sarılı naaşları, meslektaşlarının omuzlarında cenaze araçlarına taşındı. Törenin ardından, cenazeler son yolculuklarına uğurlanmak üzere asri mezarlığa gönderildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay konuşma yaptı

Törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, bugün görev şehidi olan çalışma arkadaşları Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile aynı kazada hayatını kaybeden İHA çalışanı Umut Yakup Tanrıöver'i son yolculuklarına uğurlamak için toplandıklarını söyledi.

"Canla başla çalıştılar"

AA'nın haberine göre, kazada hayatını kaybeden arkadaşlarının, canla başla her vakaya giden acil sağlık hizmeti çalışanları olduğunu aktaran Tolunay, "İnsanların hayatlarına dokunmak, insanların hayatlarını kurtarmak için bu görevi yapıyorlardı. Bu defa çıktıkları vakada hepimizi derin bir yasa boğdular. Kelimeler kifayetsiz, acımız büyük, şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına da başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

TAG Otoyolu'ndaki hüzne boğan kazada neler olmuştu:

Dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale etmek için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilerek kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarpmış, kazada, aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29), sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver'in de (26) bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.