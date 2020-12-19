Gaziantep'teki yangında sağlıkçılar, camları kırıp hastaları kurtarmaya çalıştı

Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaşanan panik anları cep telefonları kameralarına yansıdı.

Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu yangın çıkmıştı.

Çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybederken, yaşanan panik anları da cep telefonu kamerasından saniye saniye görüntülendi.

SAĞLIKÇILAR YİNE CANLARINI HİÇE SAYDI

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde sağlık çalışanlarının hastaları kurtarmak için kendi canlarını hiçe saydığı görüldü.

Görüntülerde sağlık çalışanlarının camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

İŞTE O ANLAR

Kahraman sağlıkçıların kendi canlarını hiçe sayarak hastaları kurtarmaya çalıştığı o anlar vatandaş kamerasına böyle yansıdı...

Gaziantep'te sağlık çalışanları camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştı- İZLE