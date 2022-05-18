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Gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret
Grup toplantısının ardından kendisini bekleyen Kıbrıs gazileri ile Dağlık Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerlerle görüşen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
- Haber Merkezi
- 18.05.2022 - 16:48
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün, partisinin grup toplantısında konuştu.
Gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, muhalefeti eleştirdi, NATO’ya üye olmaya çalışan Finlandiya ve İsveç’e göndermelerde bulundu.
İstanbul’da ilk fidanın 29 Mayıs’ta dikileceği Millet Bahçesi için yapılan eleştirilere de cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıyı bitirmeden de 2023 seçimleri için “çalışmaya devam” mesajı verdi.
Gazilerden ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, toplantı çıkışında da Kıbrıs gazileri ile Dağlık Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerler bekliyordu.
Kendisine hediye getirilen bayrağı öpüp alnına koyan Erdoğan, daha sonra gazilerle Şeref Holü'nde hatıra fotoğrafı çektirdi.