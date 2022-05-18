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Gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret

Gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret

Grup toplantısının ardından kendisini bekleyen Kıbrıs gazileri ile Dağlık Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerlerle görüşen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.