Gazinantep'te tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki tıra arkadan çarpan araç hurdaya dönerken, İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada 2 kişinin öldüğünü tespit etti.

DHA

Gaziantep'te korkunç kaza ölüm getirdi...

Öğle saatlerinde Nurdağı-Osmaniye karayolunun 7'nci kilometresinde Cengiz Kökçin yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden İsmail G.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Cam dışarı savruldu

Çarpmanın etkisiyle ön tarafı parçalanan aracın sürücü, dışarı doğru savruldu.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan 4 kişiyi çıkardı.

2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin'in anılarını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Yaralı sürücü Cengiz Kökçin ile Münir Kökçin ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)