Gaziantep'teki şehit öğretmenin adı görev yaptığı okula verilecek

Teröristlerin saldırısı sırasında şehit düşen sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın ismi, okulda yaşatılacak. Kocatepe İlkokulu'nun ismi, Öğretmen Ayşenur Alkan olarak değiştirilecek.

YPG/PKK'lı teröristler Gaziantep'i hedef aldı...

Suriye'nin kuzeyinden yapılan havan saldırıları, Karkamış ilçesine isabet etti.

Saldırıda 21 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan hayatını kaybetti.

Öğretmenler Günü'ne hüzünlü hazırlık

Çiçeği burnunda şehit öğretmenin ardında gözü yaşlı ailesi ve öğrencileri kaldı.

Alkan'ın öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hüzünlü hazırlıklara başladı. Öğrencilerden Fatmanur Bozkurt, öğretmeni için resim çizdi.

"Hayatını kaybederken bağırıp çağırdı mı bilemiyorum"

Alkan'ın annesi Hayriye Alkan, kızının hayallerinden bahserek, "Çalışıp kazanıp, yoksullara yardım etmeyi çok istiyordu. Başka bir isteği, muradı yoktu. Kızım iyi niyetliydi, kalbi güzeldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum, kalbi temiz bir insandı. Hayatını kaybederken anne mi dedi, baba mı dedi, bağırıp çağırdı mı bilemiyorum. Canı çok mu yandı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Adı okulunda yaşatılacak

Öte yandan şehit öğretmene vefa gösterilerek yeni bir karar alındı.

Teröristlerce şehit edilen öğretmen Ayşenur Alkan'ın isminin, görev yaptığı okulda yaşatılmasına karar verildi.

Türk bayrağı asıldı

Bu durumda Kocatepe İlkokulu'nun ismi Öğretmen Ayşenur Alkan olarak değiştirilecek.

Terör örgütünün saldırısı sonrasında isabet alan okula, büyük Türk bayrağı asıldı.