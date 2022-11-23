Petrol
85.91
-2.79%
Euro
19.2096
0.17%
Dolar
18.6265
0.11%
Altın
1.041
-0.03%
Borsa
4779
-0.03%
Bitcoin
315.232
5.03%
BTXN Coin
5.99
1.87%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Gaziantep'teki şehit öğretmenin adı görev yaptığı okula verilecek

    Teröristlerin saldırısı sırasında şehit düşen sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan'ın ismi, okulda yaşatılacak. Kocatepe İlkokulu'nun ismi, Öğretmen Ayşenur Alkan olarak değiştirilecek.
    • 23.11.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'teki şehit öğretmenin adı görev yaptığı okula verilecek

    YPG/PKK'lı teröristler Gaziantep'i hedef aldı...

    Suriye'nin kuzeyinden yapılan havan saldırıları, Karkamış ilçesine isabet etti.

    Saldırıda 21 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan hayatını kaybetti.

    Öğretmenler Günü'ne hüzünlü hazırlık

    Çiçeği burnunda şehit öğretmenin ardında gözü yaşlı ailesi ve öğrencileri kaldı.

    Alkan'ın öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hüzünlü hazırlıklara başladı. Öğrencilerden Fatmanur Bozkurt, öğretmeni için resim çizdi.

    Gaziantep teki şehit öğretmenin adı görev yaptığı okula verilecek #1

    "Hayatını kaybederken bağırıp çağırdı mı bilemiyorum"

    Alkan'ın annesi Hayriye Alkan, kızının hayallerinden bahserek, "Çalışıp kazanıp, yoksullara yardım etmeyi çok istiyordu. Başka bir isteği, muradı yoktu. Kızım iyi niyetliydi, kalbi güzeldi. Ne diyeceğimi bilemiyorum, kalbi temiz bir insandı. Hayatını kaybederken anne mi dedi, baba mı dedi, bağırıp çağırdı mı bilemiyorum. Canı çok mu yandı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

    Adı okulunda yaşatılacak

    Öte yandan şehit öğretmene vefa gösterilerek yeni bir karar alındı.

    Teröristlerce şehit edilen öğretmen Ayşenur Alkan'ın isminin, görev yaptığı okulda yaşatılmasına karar verildi.

    Gaziantep teki şehit öğretmenin adı görev yaptığı okula verilecek #2

    Türk bayrağı asıldı

    Bu durumda Kocatepe İlkokulu'nun ismi Öğretmen Ayşenur Alkan olarak değiştirilecek.

    Terör örgütünün saldırısı sonrasında isabet alan okula, büyük Türk bayrağı asıldı.

    Gaziantep teki şehit öğretmenin adı görev yaptığı okula verilecek #3

    Gaziantep teki şehit öğretmenin adı görev yaptığı okula verilecek #4


    Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven güzelliğiyle mest etti! 'Sen muhteşem bir detaysın'
    Medya

    Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven güzelliğiyle mest etti! 'Sen muhteşem bir detaysın'

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Tuğba Özerk, cenazeye sarhoş geldi iddiası
    Magazin

    Tuğba Özerk, cenazeye sarhoş geldi iddiası

    Görüş Bildir