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    Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Tuncay Özkan'a cami açılışı daveti

    Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, CHP'li Tuncay Özkan'ı, yıkılıp yerine rezidans yapılacağını iddia ettiği Çifte Minare Camii'nin açılışına davet etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 16:13
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    Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Tuncay Özkan'a cami açılışı daveti

    CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya yalanlarına bir yenisini daha ekledi.

    "CAMİ YIKIP REZİDANS YAPACAKLAR"

    Özkan, Gaziosmanpaşa'daki Çifte Minare Camii'nin restorasyon şantiye alanından çekilen fotoğrafları paylaşarak caminin yıkıldığını ve yerine rezidans yapılacağını iddia etti.

    CHP'li Özkan paylaşımında, "AK Partili Gaziosmanpaşa Belediyesi restore edeceğiz diye yıktığı caminin yerine rezidans yaptı! Doymazsınız! Camileri sizden koruyacağız!" ifadelerini kullandı.

    YALANI ORTAYA ÇIKTI

    Binlerce insanı kandıran Özkan'ın yalanını, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ortaya çıkardı.

    Gaziosmanpaşa Belediyesi nden Tuncay Özkan a cami açılışı daveti #1

    AÇILIŞA DAVET ETTİ

    Restorasyon çalışmaları tamamlanan ve 15 Ekim'de açılışı yapılacak caminin görüntülerini paylaşan Usta, Özkan'ı açılışa davet etti.

    Usta, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Rezidans konforunda yeniden inşa ettiğimiz Gaziosmanpaşa'daki Çifte Minare Camimizin açılışına sizi hususi olarak davet ediyorum Tuncay Bey." dedi.

    Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Tuncay Özkan'a cami açılışı daveti VİDEO

    Gaziosmanpaşa Belediyesi nden Tuncay Özkan a cami açılışı daveti #2

    Gaziosmanpaşa Belediyesi nden Tuncay Özkan a cami açılışı daveti #3

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