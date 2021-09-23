Bakımsızlıkları ile gündeme gelen İBB’ye ait İETT otobüslerinden biri, Gaziosmanpaşa’da yolda kaldı. Yol kenarına çekilen araç, trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

İstanbul’da sık sık arıza yapan İETT otobüsleri gündemden düşmüyor...

Bakımsızlıkları ile gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait İETT otobüsleri yolda kalıp yolcuların mağdur olmasının yanı sıra trafiğin de kilitlenmesine sebep oluyor.

Yollarda yolcular tarafından itilen ya da tamir edilmeye çalışılan İETT otobüslerinin ortaya çıkardığı manzara, İstanbullular tarafından artık yadırganmıyor.

YOL YARDIM EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yolda kalan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi.

Gaziosmanpaşa meydanda seyir halinde olan araç, arıza yaptı.

Yol kenarına çekilen otobüse yol yardım ekipleri müdahale etti.

KAMERAYA YANSIDI

Arızanın giderilmesi için yapılan çalışmalar sırasında seyir halinde olan bir vatandaş, olayı cep telefonu kamerası kaydetti.

Bölgede, trafik yoğunluğu oluştu.

Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü arızalandı VİDEO

