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    Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü yolda kaldı

    Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü yolda kaldı

    İstanbul sokaklarında her gün arızalı İETT otobüsü manzarasına rastlanırken, vatandaşlar bu duruma çare arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 12:20
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    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri, İstanbulluları canından bezdirmeye devam ediyor.

    Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen ve her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı.

    Son vaka ise bu sabah, İstanbul Gaziosmanpaşa'da görüntülendi.

    OTOBÜSÜN MOTORUNDA YANGIN

    Sabah saatlerinde işe gitmek için İETT'ye binen vatandaşlar, otobüsün motorunda çıkan yangınla yolda kaldı.  İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

    İETT otobüslerinin bakımsızlığından dolayı  arızalanmasına tahammülü kalmayan İstanbullular, bu duruma artık acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtip,  şikayette bulundu.

    Gaziosmanpaşa da İETT otobüsü yolda kaldı #1

    Gaziosmanpaşa da İETT otobüsü yolda kaldı #2

    Gaziosmanpaşa da İETT otobüsü yolda kaldı #3

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