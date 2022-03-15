Buzlanma sebebiyle sokakta kayarak yan dönen araç, itfaiye ekipleri tarafından halatlarla demire sabitlendi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 34 YP 468 plakalı otomobilinin sürücüsü, karla kaplı sokağa girdi.

Buzlanma nedeniyle kaymaya başlayan otomobil, sokak ortasında yan döndü.

Sokaktan çıkamayan sürücü, otomobilinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi.

İTFAİYE ARACI SOKAĞA GİREMEDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yokuşta kalan sürücünün yanına yaya olarak ulaştı ve otomobilde bir süre inceleme yaptı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de sürücüye yardım ederek yokuştan indirdi.

OTOMOBİL HALATLA DEMİRE SABİTLENDİ

Otomobil, güvenlik amacıyla çevrede bulunan bir demire halatlarla bağlanarak sabitlenirken, sokak güvenlik şeridi ile trafiğe kapatıldı.

Gece koşulları nedeniyle kurtarma çalışmasını gündüz saatlerine bırakan itfaiye ekipleri, bir süre bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Belediye ekipleri, sabah saatlerinde tuzlama işlemi yaparak yokuşta kalan otomobili kurtardı.

Gaziosmanpaşa'da mahsur kalan araç halatla demire bağlandı VİDEO











