Gaziosmanpaşa'da üst komşusuna yapmadığı kalmadı

Üst kata taşınan komşularının kapısının önüne çiğ yumurta atıp, kimyasal döken; bebeklerinin arabasına da dışkı bırakan akademisyen kadın, ev sahiplerini canından bezdirdi.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir sitede yaşayan öğretmen Özkan E., alt kattaki komşularının kendilerini rahatsız etmesi üzerine daireden taşındı.

Bunun üzerine daireye mühendis Deniz Kocaboğa ve eşi taşındı.

Kocaboğa çifti de bir süre sonra alt komşularından rahatsız olmaya başladı. Çift, özellikle bebek odasının duvarına vurulduğunu öne sürdü.

KAPILARININ ÖNÜNE ÇİĞ YUMURTA ATILDI, KİMYASAL DÖKÜLDÜ

Komşuları ile konuşma girişimine bulunan çift sorunu halledemedi. Bir süre sonra çift, evlerinin önüne çiğ yumurta atıldığını ve kimyasal döküldüğünü fark etti ve gizli kamera taktırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kamera görüntülerini izleyen çift şoke oldu. Kendilerine huzur vermeyen kişinin akademisyen Benan A. ve iki kız kardeşinin olduğunu anlayan çift, suç duyurusunda bulundu.

Komşunun kapısının önüne kimyasal ve çiğ yumurta attı

TAŞINDIKTAN 3 AY SONRA SORUNLAR BAŞLADI"

Olayla ilgili konuşan Deniz Kocaboğa, “Yaklaşık 3 sene evvel bu daireye taşındım. Bu daireden önce tam karşı dairede oturuyordum. Bu dairede o zaman öğretmen bir çift vardı. Onlar bu alt komşu ile problemler yaşamışlardı. Sonra onlar dayanamadılar buradan taşındılar. Bir şekilde ben geçmiş bulundum. İlk birkaç ay sorun yaşamadım. Taşındıktan 3 ay sonra sürekli burada güvenlik tarafından gürültü yaptığım gerekçesiyle aranmaya başlandım. Gece saat 01.00'de uyuyorum güvenlik beni arıyor, siz gürültü yapıyormuşsunuz alt komşunuzdan şikayet var diye. Bu bir süre böyle devam ettikten sonra ben güvenliğe ihtar çektim. Bir daha beni aramayın bu yaptığınız doğru bir şey değil diye. Güvenlik beni aramamaya başladı.” diye konuştu.

"KONUŞMAYA GİTTİM YAYGARA KOPARDILAR"

Komşusunun direkt çocuğunun uyuduğu saatlerde gürültü yaptığını söyleyen Kocaboğa,"Çocuğun uyuduğu saatlerde odada aşağıdan yukarıya vurmalar, bir şeyler sürtmeler. Direkt çocuğu hedef alan gürültüler oluşmaya başladı. Bir süre bunlara da ses çıkarmamaya başladım. Artık dayanılmaz hale gelince alt kata inip konuşmaya gittim. Fakat yaygara kopardılar. Ben düzgün bir şekilde konuşmak istediğim zaman ne hakkınız var kapıya gelmeye, ne hakkınız var buraya gelmeye gibisinden. Onun ardından da bir süre sonra da saldırıları artırmaya başladılar.





"BEBEK ARABAMIZA DIŞKI ATTILAR"

İlk başlarda ayakkabılarımızda birtakım kimyasallar görmeye başladık. Sonrasında yumurta kapıya atıldı. En sonunda çocuğun bebek arabasına dışkı atılınca bize artık tak etti. Caydırıcı olsun diye oraya bir gizli kamera koydum. Amacım intikam almak değildi. Her kimse görsün bir daha da bizi rahatsız etmesin diyeydi. Buna rağmen saldırılar devam etti. Görüntüleri de savcılığa verdik. Savcılıkta 1 yıl beklettikten sonra takipsizlik kararı verdi. Bir sürü delil olmasına rağmen.” dedi.

"HUZUR İSTİYORUM, ADALET YERİNİ BULSUN"

Duruma isyan eden Kocaboğa, “Huzur istiyorum. Hepimizin işi gücü var. Benden önceki komşular bunları yaşamış ve çekip gitmek zorunda kalmış. Yapanların yanına kâr kalmış bu. Yapanların yanına kâr kaldıkça daha cüretkar oluyorlar daha saldırgan oluyorlar. Adaletinde yerini bulmasını istiyorum.” diye konuştu.