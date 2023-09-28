Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın sele kapıldı İstanbul'u sağanak yağış vurdu. Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçemeye çalışan kadın, sele kapılarak sürüklendi. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

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DHA

İstanbul'da gündüz saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu.

Yağmur özellikle Arnavutköy ve Başakşehir’de sağanak yağış etkili oldu.

Farklı mahallelerde etkisini artıran yağış nedeniyle itfaiye ekipleri tedbir amaçlı su altı arama kurtarma ekibi ve destek ekiplerin bölgede bulunmasını talep etti.

Vatandaşlar mahsur kaldı

Bazı caddelerin suların taşmasıyla göle döndüğü görülürken bir vatandaşın dükkanını da su bastı.

Kapısını açınca su bastığını ifade eden dükkan sahibi ve çalışanlar içeride mahsur kaldı.

Yağış nedeniyle trafiğin kapanmasıyla da vatandaşlar ve sürücüler zorluk yaşadı.

Kadın sele kapıldı

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Gaziosmanpaşa'da, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın nehre dönen yolda sele kapıldı.

Vatandaşlar kurtardı

Bir süre sürüklenen kadının çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

O anlar kameralara yansıdı

Kadının sel sularıyla mücadelesi ise kameralara yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)