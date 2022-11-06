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    Gaziray'a ilk gününde yoğun ilgi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet vermeye başlayan GAZİRAY’ın ilk günü vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
    • 06.11.2022 - 18:48
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    Gaziray'a ilk gününde yoğun ilgi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışın yaptığı Gaziray Bönliyö tren seferleri, haftanın son gününde seferlere başladı.

    Hafta sonu olmasına rağmen Gaziray treni ilk seferlerinde yoğun ilgi gördü.

    Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde yapımı tamamlanan, kentin trafiğini rahatlatacak GAZİRAY, konforu, kalitesi, hızı ve güzergahıyla vatandaşlardan tam not aldı.

    "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

    İlk gün seferlerinden yararlanan ve Gar Durağı’ndan binerek Başpınar istikametine giden Mesut Göçer, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Ulaştırma Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın emeklerine sağlık. GAZİRAY ulaşımı hızlandırıp rahatlatacak. Devamının da olmasını istiyoruz. Gaziantep’in vizyonu için çok iyi. Uluslararası arenada önemli bir şehir Gaziantep sanayisi ve gastronomisiyle. Buraya gelen yabancılarda açısından da önemli” diye konuştu.

    "Hatların üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltacak"

    Çocuklarıyla beraber Beylerbeyi Durağı’ndan Başpınar Durağı’na GAZİRAY’ı deneyimlemek için bindiklerini söyleyen Taner Aktepe ise şöyle konuştu:

    “İnanın gurur duyduk ülkemiz adına. İlk gün binmek bizler için gurur verici çocuklarım da heyecanlı. Hoşumuza gitti. Yılbaşına kadar herkesin deneyimlemesi için çok güzel oldu ücretsiz olması. GAZİRAY ileriye dönük işçi servislerinin azalmasında önemli olacak. Ayrıca Adliye Durağı ile adliyede çalışan personellerin taşınması için de iyi oldu. Hatların üzerindeki küçük işletmelerin trafik yoğunluğunu da azaltacak.”

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    "Yolculuk, ulaşım her şey halkımız için kolaylaştı"

    GAZİRAY için ilk izleniminin mükemmel olduğunu söyleyen Şehri Güneş ise, “Yolculuk, ulaşım her şey halkımız için kolaylaştı. Gaziantep gittikçe büyüyen bir şehir olduğu için ulaşım açısından bir kolaylık sağlayacak GAZİRAY. Gayet rahat ve konforlu. Sanayi bölgelerinde çalışan bir eleman bazen geç kalıyor. Aktarma otobüste zorluk çekebiliyor, işine geç kalıyor ama GAZİRAY ile işine hemen ulaşacak” dedi.

    Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan 16 duraktan oluşan GAZİRAY’dan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeyle yılbaşına kadar ücretsiz yararlanacak.

    Öte yandan Gaziantep’i Süper Lig’de temsil eden Gaziantep Futbol Kulübü’nün Kalyon Stadyumu'nda oynanan Kayserispor maçına gitmek isteyen taraftarlar da GAZİRAY'ın ilk gününde ücretsiz olarak yolculuk etti.

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