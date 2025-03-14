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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziray’da kullanılacak ilk Milli Banliyö Tren Setinin teslim törenine katıldı.

Bakan Uraloğlu, Gaziray projesi kapsamında 25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demir yolu hattı inşa edildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, “Bu proje kapsamında aslında toplamda 112 kilometre yeni demir yolu hat yapımı gerçekleştirdik.” dedi.

RENKLERİN BİR ANLAMI VAR

Proje kapsamında tasarımı ve donanımı ile şehrin kültürel dokusunu yansıtan araçların, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için özel olarak üretildiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında “Şehrimizin coğrafi işareti olarak tescillenen Antep baklavasından ilham alarak renklendirdiğimiz 32 vagondan oluşan 8 adet banliyö tren seti üretiyoruz.” İfadelerini kullandı.

"YERLİ VE MİLLİ DÖNEMİN KAPILARINI ARALIYORUZ"

Gaziray’ın 2022 yılında Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle açıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bakanlığımıza bağlı TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray Elektrikli Tren Setleri Türkiye'nin yerli raylı sistem teknolojisinde geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli bir kilometre taşıdır. Gaziray üzerinde milli banliyö tren setimizi raylara çıkarak artık bu alandaki ithal etme dönemini geride bırakıyor, yerli ve milli yepyeni bir dönemin kapısını ilk kez Gaziantep’ten aralıyoruz.”

"GAZİANTEP ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNE NEFES ALDIRDI"

Bakan Uraloğlu, projenin kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak Başpınar’dan Taşlıca’ya 16 istasyonla Gaziantep şehir içi trafiğine nefes aldırdığına dikkat çekti. Gaziray projesi kapsamında toplam 112 kilometre yeni demir yolu hattı yapıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demir yolu hattı inşa ettik.” dedi.

"DÜNYA ÇAPINDA KÜRESEL BİR İHRACAT ÜLKESİ NOKTASINA GELİNDİ"

Son 23 yılda yerli sanayinin geliştirilerek birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünler ortaya çıkarıldığını vurgulayan Uraloğlu, dünya çapında küresel bir ihracat ülkesi noktasına gelindiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Bir zamanlar bayrak ipi üretemeyen, toplu iğneyi dahi ithal eden Türkiye bugün dünyanın en önemli ve stratejik teknolojilerini üretiyor.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, İHA ve SİHA’larımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi, milli elektrikli trenlerimizi ve artık milli banliyö trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

YERLİ ÜRETİMLE GÜÇLÜ ULAŞIM

Şehir içi toplu taşımada çok daha modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunulduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yerli ve milli ürünlerle bezenen 23 yıl, milletimizin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğimizin simgesi oldu. Şimdi de yerli üretimle güçlü ulaşım diyerek Gaziantep'in ulaşım altyapısının gücüne güç katıyoruz.” dedi.

HER BİR SET 206'SI OTURAN YOLCU OLMAK ÜZERE TOPLAM 1000 YOLCU TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP

Tren setleri hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Her bir tren setimiz işletme hızı saatte 90 kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak şekilde dizayn edildi. İkisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir set 206’sı oturan yolcu olmak üzere toplam 1000 yolcu taşıma kapasitesine sahip.” dedi.

Araç içinde ayrıca 2 adet tekerlekli sandalye için ayrılmış bölüm de olduğunu belirten Bakan Uraloğlu; 32 adet yüksek güvenlikli yolcu kapısı, 42 adet bilgilendirme ekranı olduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış her araç içinde 4 tane olmak üzere toplam 16 adet iç, 4 adet dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlarıyla da konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Diğer banliyö hatlarıyla da uyumlu olacak şekilde ürettiğimiz banliyö setimizle bakım ve onarım süreçlerini de daha verimli hale getirdik.”

7 TREN SETİ DAHA TESLİM EDİLECEK

Bakan Uraloğlu, Gaziantep’e ilki haziran ayında, diğer 3 seti ağustos ayında ve son 3 seti de ekim ayında olmak üzere 28 vagondan oluşan 7 tren seti daha teslim edilmesinin planlandığını söyledi.

Son 23 yılda Gaziantep’in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 124 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, şöyle bilgi verdi:

“Gaziantep’in tüm demir yolu altyapısını da yeniledik ve modernize ettik. Bölgemizin ve ülkemizin en önemli demir yolu projelerinden biri olan 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık, yapımına hızla devam ediyoruz. yüzde 59 genel ilerleme kaydettik. 2027 yılında projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Proje tamamlandığında Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası ortalama 6,5 saatlik seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz.”

Bakan Uraloğlu, saatte 200 kilometre tasarım hızı ile yılda ortalama 6,4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşımayı hedeflediklerini söyledi. Gaziantep-Şanlıurfa Hızlı Tren Etüt Projesini de tamamlandığını ve yatırım programına alındığını kaydeden Uraloğlu, en kısa sürede yapım ihalesinin gerçekleşeceğini belirtti.

"GAZİANTEP HAVALİMANINA YENİ İÇ VE DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI"

Gaziantep Havalimanına 72 bin 593 metrekare büyüklüğünde yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminal binası inşa edildiğine değinen Uraloğlu, 2002 yılında 223 bin olan yolcu trafiğinin 2024 yılında 3 milyon yolcuya yaklaştığına dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, “Havalimanımızdan 7’si dış nokta olmak üzere 13 farklı lokasyona haftalık 149 uçuş operasyonu gerçekleşiyor.” şeklinde bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, “Atalarımızın “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla, Milliyetçi Hareket Partisi’nin desteği ile hükümetimizde ve belediyelerimizde durmadan yorulmadan vatanımıza, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

"YERLİ VE MİLLİ OLMASI BİZE HEYECAN YARATIYOR"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de törende bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: