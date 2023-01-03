Gaziray’da ücretsiz binişler bir ay daha uzatıldı

Gaziray’da ücretsiz binişler bir ay daha uzatıldı

5 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Gaziray için ücretsiz biniş süresi 5 Şubat 2023 tarihine kadar uzatıldı

5 Organize Sanayi Bölgesi'yle birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif şehri Gaziantep'te trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla yapılan Gaziray hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bönliyö tren hattının 31 Aralık 2022 tarihine kadar ücretsiz hizmet vereceğini müjdelemişti.

Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan banliyö tren hattı, Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararla ücretsiz hizmet vermeye devam edecek.

Bir ay daha ücretsiz hizmet verecek

Açıldığı günden itibaren büyük ilgi gören Gaziray Banliyö Hattı’nda seferler, 5 Şubat Pazar gününe kadar ücretsiz sağlanacak.

25 km uzunluğunda

Ulaştırma Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen 16 duraklık Gaziray’ın, 25 kilometrelik uzunluğu bulunuyor.

Şehirde bariyer etkisi oluşturması amacıyla 5 kilometrelik kısmı yer altından olan projede, 2 hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı bulunuyor.

Şehrin trafiğini rahatlatıyor

İHA'nın haberine göre, 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı üzerinde sağlanacak ulaşım ile Gaziray, şehrin karayolu trafiğini de rahatlatıyor.