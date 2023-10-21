Gazze 15 gündür İsrail ablukasında! Elektrik sorunu büyüyor İsrail ablukasında elektriği kesilen Gazze'de insanlar, dünya ile iletişimini devam ettirmek için cep telefonlarını Filistin Kızılayı binasına gelerek şarj ediyor.

AA

Dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık suçu işleniyor.

7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail savaşında trajedi ve katliam her geçen gün boyut atlıyor.

Ölü sayısının 4 bini geçtiği, yaralı sayısının ise 10 binlerle ifade edildiği bölgede yaşam şartları günden güne zorlaşıyor.

Gazze'nin dünya ile ilişkisi kesilmek üzere

İsrail ablukası altındaki Gazze, tam anlamıyla bir açık hava hapishanesine dönüşürken kapalı sınır kapıları ve kesilen enerji akışı nedeniyle dünyadan koptu.

Şehirde ne elektrik ne gaz ne de gıda ve tıbbi malzeme kaldı.

Hastanelerde tam bir insanlık dramı yaşanırken, şehrin dünya ile irtibatı da kopmak üzere.

Elektrik kesintisi nedeniyle sınırlı ölçüde jeneratörlerle ihtiyaç karşılanırken bu seçenek de yakıt bitice ortadan kalkacak.

Kızılay binasında şarj ediyorlar

Abluka altındaki insanların iletişim için cep telefonlarını şarj etmesi ise hayli güç.

Han Yunus kentindeki Filistinliler, Filistin Kızılayı binasına gelerek burada cep telefonlarını şarj ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)