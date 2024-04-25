Gazze 202 gündür savaş altında: Can kaybında bilanço ağırlaşıyor İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 43 artarak 34 bin 305'e yükseldi.

AA

İsrail saldırılarına devam ediyor.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta, can kaybı her geçen gün artıyor.

Konuya ilişkin son durumla ilgili bilgi vermek adına Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

43 kişi daha hayatını kaybetti

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan 64 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Can kaybı 34 bin 305 oldu

Bugüne kadar saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 305'e, yaralı sayısının da 77 bin 293'e yükseldiği kaydedildi.

Enkaz altında kalanlar var

Açıklamada, ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)