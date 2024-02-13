Gazzeli acılı baba feryat etti: Ekmek almak için gitti, döndüğünde ailesini ölü buldu Gazze'de devam eden saldırılardan dolayı evini terk ederek ailesiyle birlikte Deyr el- Belah'a sığınan adam, çocukları ve torunlarına ekmek bulmak için çıktı. Döndüğünde ailesinin saldırılarda öldürüldüğünü gören adam gözyaşlarına boğuldu.

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AA

Gazze'de can pazarı sürüyor...

İsrail ordusunun havadan, karadan ve denizden sürdürdükleri saldırılara direnmeye çalışan Gazze halkının hali, her geçen gün daha acı bir hal alıyor.

Saldırılardan kaçan halkın bir kısmı, Gazze'nin kuzeyindeki evlerini terk ederek orta kesimde bulunan Deyr el-Belah'a sığınmak zorunda kaldı.

Ekmek bulmak içinde çıktı

Evini terk etmek zorunda kalanlardan biri de Naim Ebu Seher ve ailesi oldu.

Filistinli baba Ebu Seher, devam eden saldırıları hiçe sayarak çocukları ve torunlarına ekmek bulabilmek için sabahın erken saatlerinde evden çıktı.

Sığındığı ev bombalandı

Seher ekmek ararken ailesiyle birlikte sığındığı ev, bombaların hedefi oldu.

Zar zor bulduğu ekmeklerle evine dönen baba, saldırı sırasında ailesinin öldüğünü görünce gözyaşları içinde kaldı.

'Evlatlarım nerede' diyerek haykırdı

Bulduğu birkaç parça ekmeğin olduğu poşeti elinden bırakan Filistinli baba, çevredekilere gözyaşları içinde "Evlatlarım nerede?" diyerek haykırdı.

"Dönünce tüm evdekilerin şehit olduğunu gördüm"

Ailesinin cenazelerinin başında gözyaşı döken acılı baba, "Saat 4'te onlar için (çocukları ve torunları) ekmek almaya gitmiştim. Dönünce tüm evdekilerin şehit olduğunu gördüm. Kadın, erkek, çocuk ve yaşlı hepsi..." dedi.

Ailesinden 15 kişiyi kaybetti

İsrail ordusunun saldırıları sırasında, Ebu Seher'in ailesinden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi öldürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)