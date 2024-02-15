Gazze açlıkla savaşıyor: Filistinli çocuklar protesto düzenledi İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Cibaliye Mülteci Kampı'na sığınan Filistinli çocuklar ellerinde "Saldırılarda ölmeyen açlıktan ölecek" pankartlarıyla dolaştı.

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AA

Gazze'de katliam devam ediyor...

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılanın şiddetini her geçen gün artıyor.

Gazze halkı bir yandan saldırılarla mücadele ederken bir yandan da açlıkla savaşıyor.

Gazze halkı açlıkla savaşıyor

7 Ekim'den bu yana süren saldırılardan evlerini terk etmeye zorlanan aileler, Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki bir okula sığındılar.

Bu süreçte fanatik Yahudi yerleşimciler Gazze'ye gönderilen insani yardım tırlarını engellemeye çalışarak halkı açlıkla baş başa bıraktı.

Çocuklar gösteri düzenledi

Kamptaki çocuklar İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargo ve gelen yardımları engellemesi sebebiyle yaşanan gıda sıkıntısına karşı gösteri düzenledi.

"Hayvanların yemini yiyoruz"

Filistinli çocukların ellerinde,"Saldırılarda ölmeyen açlıktan ölecek" ve "Yiyecek bir şeyimiz kalmadı, hayvanların yemini yiyoruz" yazılı pankartlarla dolaştı.

Can kaybı 28 bin 663'e yükseldi

132 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 663'e ulaşırken, yaralananlar sayısı ise 68 bin 395'e yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)