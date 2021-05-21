Gazze ateşkesi başladı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması gece 02.00'den itibaren yürürlüğe girdi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hain saldırıları nihayet son buldu.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması gece 02.00'den itibaren yürürlülüğe girdi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesini kabul ettiği bildirilmişti.

Hamas da yaptığı açıklamada bu ateşkesi doğrulamıştı.

ATEŞKESE 1 SAAT KALA SALDIRIYA DEVAM ETTİLER

İsrail savaş uçakları ateşkese bir saat kala Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenlemeye devam etmişti.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de saldırılara karşılık Gazze çevresindeki bölgelere roket attıklarını açıklamıştı.





11 GÜNDE 232 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail’in abluka altına aldığı Gazze Şeridine saldırıları 10 Mayıstan beri sürüyordu.

Bu saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Dünya kamuoyunda daha fazla masum çocuğun ölmemesi için ateşkesin bir an önce gerçekleştirlilmesi gerektiği yüksek sesle dile getirilirken, İsrail'in Filistinlilere saldırıllarının sona ermesi için dünya genelinde protestolar yapılmıştı.

75 BİN FİLİSTİNLİ YERİNDEN OLDU

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle şimdiye kadar en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Ofis, yerinden edilen 47 bin Filistinlinin Gazze’deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ait 58 okula sığındığı belirtmiş, 28 bin 700 kişinin ise bölgedeki diğer Filistinlilerin evlerinde kaldığı açıklamıştı.

Ofis, İsrail tarafında ise 2'si çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 796 kişinin ise yarandığını açıklamıştı.

BM'DE FİLİSTİN TOPLANTILARI

BM 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının durumunun görüşülmesi adına BM Genel Kurulunu bugün saat 10.00'da ABD'nin New York eyaletinde yer alan BM merkez binasında toplamıştı. Birçok katılımcı İsrail’i savaş suçu işlemek ile suçlamıştı.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ise, İsrail ve Filistin arasındaki devam eden çatışmaları ve Gazze'deki durumu görüşmek üzere 9 gün içerisinde 4 kez toplanmış, ABD’nin Konseyin tasarısını engellemesi nedeni ile toplantılarda bir sonuç çıkmamıştı.



