Gazze için yeni diplomasi hamlesi! İslam ülkeleri bakanları ateşkes turunda Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Katar Dışişleri Bakanları'nın oluşturduğu delegasyon, Gazze'de ateşkes için Çin, Moskova, ABD, İngiltere ve Fransa'yı ziyaret edecek.

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Dünya, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama odaklanmış durumda.

7 Ekim günü Hamas güçlerinin saldırısını bahane eden İsrail, Gazze'de çocuk, kadın ayrımı yapmadan tüm sivilleri hedef alıyor..

Gazze'de ağır kayıplar verirken, Orta Doğu kan gölüne dönmüş durumda.

Birçok ülke taraf belirtirken, Türkiye her zaman olduğu gibi barıştan yana olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda Türkiye'nin Gazze için diplomasi trafiği devam ederken, İslam ülkelerinden de bir hamle geldi.

İslam ülkelerinden Gazze için yeni diplomasi atağı

Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Katar Dışişleri Bakanları'nın oluşturduğu delegasyon Gazze'de ateşkes için ziyaret turuna başladığı duyuruldu.

Ziyaretlere Hakan Fidan da katılacak

Delegasyon Çin, Moskova, ABD, İngiltere ve Fransa'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD, İngiltere ve Fransa ziyaretlerine katılacak.