Gazze insani felaketin eşiğinde İsrail'in acımasızca saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşam her geçen gün zorlaşıyor. Su, yakıt, elektrik ve ilaç ihtiyacı gittikçe artan Gazze'de salgın hastalıklar baş göstermeye başladı.

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7 Ekim sabahı Hamas güçleri, İsrail'e karşı saldırı başlattı ve Tel Aviv'e bombalar yağdırdı.

Tel Aviv'e bomba yağdıran ve bazı İsrailli vatandaşları esir alan Hamas güçlerinin hamlelerinden sonra İsrail, savaş durumuna geçtiklerini duyurdu.

Savaş durumuna geçtikten sonra Gazze'ye bomba yağdıran ve hiç durmayan İsrail, geçtiğimiz günlerde de bir hastaneyi vurdu.

Hastaneyi vurarak insanlık suçu işleyen İsrail'in öldürdüklerinin yüzde 70'i ise kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Dünyanın ateşkes çağrısına kulağını tıkayan İsrail, yardımları da engellemeye çalışıyor.

İsrail'in yardımları engellemesinin sonuçları Gazze'deki siviller için ağır olmaya başladı.

Gazze felaketin eşiğinde

İsrail'in acımasızca katliam yaptığı Gazze'de yaşam koşulları da her geçen gün zorlaşıyor.

Gazze'de sınırlı miktardaki suyun dağıtımı eşek ve at arabaları ile yapılıyor, ekmek almak için ise Gazzelilerin saatlerce beklemesi gerekiyor.

Salgın hastalıkların arttığı Gazze, insani felaketin eşiğinde.

Bölgeye iletilmesine izin verilen yardımlar, milyonlarca Gazzelinin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak. Gazze`ye sınırlı gıda yardımının iletilmesine izin verilmesine karşın, bölgeye yakıt girişi yasak.

Tıbbı malzeme yok!

Su ve gıda yetersizliğinin yanı sıra tıbbi malzeme yokluğu da önemli sorunlar arasında..

Gazze'de insani ihtiyaçların karşılanamaması sebebiyle salgın hastalıklar hızla artıyor.