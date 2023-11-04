Gazze ölüyor! Can kaybı 9 bini aştı Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü kadın" ifadelerini kullandı.

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Gazze ölmeye devam ediyor...

7 Ekim'de Hamas'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısından sonra savaş durumuna geçen İsrail, masumları öldürüyor.

Binlerce masumu öldüren ve Gazze'nin dünya ile olan iletişimini kesen İsrail, hastane ile mülteci kamplarını da vurarak savaş suçu işliyor.

Dünyanın ateşkes çağrılarına kulağını kapatan ve masaya oturmayacağını söyleyen İsrail'in saldırılarından sonra yeni bilanço açıklandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 9 bin 488'e ulaştığını duyurdu.

Çocuklar ve kadınlar ölmeye devam ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü kadın..

Gazze'nin pek çok noktasına havadan ve karadan saldırı

İsrail, gece boyunca karadan ve havadan Gazze'nin kuzeyi ile güneyindeki farklı kentlere saldırılarını sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki En-Nasr ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde sivillerin yaşadığı evleri bombaladı.

Gazze'nin batısı ile kuzeyindeki Eş-Şati ve Cebaliya mülteci kampları ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun kentlerinde, güneyde ise Han Yunus ve Refah kentlerinde çok sayıda ev bombalandı.

Saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan oldu. Gazze'nin doğusundaki bölgeler de topçu ateşiyle vuruldu.