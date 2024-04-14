Gazze Şeridi’nde can kaybı 33 bin 729’a yükseldi

İHA
İran’ın saldırıları nedeniyle dün geceyi tetikte bekleyerek geçiren İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü bombardımanına da 191 gündür aralıksız devam ediyor.
Son 24 saatte 43 Filistinli hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede son 24 saatte düzenlenen 4 saldırı sonucu 43 Filistinli hayatını kaybederken, 62 Filistinli de yaralandı.
Toplam vefat sayısı 33 bin 729'a çıktı
Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana can kaybının 33 bin 729’a, yaralı sayısının ise 76 bin 371’e yükseldiği kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış