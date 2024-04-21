Gazze Şeridi’nde toplu mezar bulundu: 190 Filistinli çıkarıldı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi’nde bulunan toplu mezardan 190 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki sivillere yönelik acımasız saldırıları artarak devam ederken, dünya yaşanan vahşete sessiz kalıyor.

Bölgenin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasser Hastanesi’nde bugün İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilere ait toplu mezar bulundu.

Vahşetin boyutu giderek artıyor: Toplu mezar bulundu...

Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, Nasır Hastanesi'nin avlusunda bulunan toplu mezardan en az 190 Filistinlinin cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi.

Hastaneye düzenlenen baskın sırasında öldürüldüler

Toplu mezardaki Filistinlilerin şubat ayında hastaneye düzenlenen baskın sırasında öldürüldüğünü aktaran Basal, cansız bedenlerin büyük bir kısmının çocuk ve kadınlara ait olduğunu ifade etti.

"Buldozerlerle ezip gömdüler"

Hastane avlusunda gömülü çok sayıda cansız bedenin olduğunu vurgulayan Basal, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Basal, "İsrail işgali, hastaneden çekilmeden önce onlarca bedeni buldozerlerle ezdi ve gömdü” dedi.

"Öylece bilinmeden ortadan kayboldular"

Basal, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki çeşitli bölgelerden çekilmesinin ardından kayıp olarak kayıtlara geçen yaklaşık 2 bin Filistinliye vurgu yaparak, “Gözaltına mı alındılar, yoksa gömüldüler mi? Öylece bilinmeden ortadan kayboldular” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)