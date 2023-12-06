Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 68 kişilik kafile İstanbul'a geldi İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nden tahliye edilen Türk vatandaşlarının da bulunduğu 68 kişilik kafile İstanbul'a ulaştı.

DHA

Gazze Şeridi'nden kalan Türk vatandaşlarının Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Gazze'den Mısır'ın başkenti Kahire'ye tahliye edilen aralarında Türk vatandaşları ve ailelerinin bulunduğu 68 kişilik kafile, Kahire'den havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi.

Çok sayıda çocuk ve yaşlı var

Aralarında çok sayıda çocuk ve yaşlıların bulunduğu kafile, İstanbul Havalimanı'nda yakınları ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı.

Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar, AFAD tarafından tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)