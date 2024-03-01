Gazze Şeridi'ne insanı yardım: Havadan 48 paket yardım ulaştırıldı Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımlar İsrail tarafından engellenirken Ürdün Silahlı Kuvvetleri, açlıktan ölmek üzere olan Gazze'nin 4 farklı noktasına 48 paket havadan yardım operasyonu gerçekleştirdi.

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İHA

Gazze'de saldırılar 147. gününde devam ediyor.

İsrail ordusu, havadan karadan ve denizden hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdürüyor.

Gazze halkı, 7 Ekim'den bu yana bir yandan saldırılarla mücadele ederken bir yandan da açlıkla savaşıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımları engellemesi, durumu daha vahim bir hale getiriyor.

Yardımlar havadan ulaştırılıyor

Yardım malzemelerinin geçişinin engellenmesi nedeniyle yardımlar havadan ulaştırılıyor.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, açlıktan çocukların ölmeye başladığı Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi.

"4 farklı noktaya 48 paket bırakıldı

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Ürdün tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan insani yardım ulaştırıldı. Bölgedeki 4 farklı noktaya toplam 48 paket bırakıldı." ifadesi kullanıldı.

"Ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar"

Ürdün Kralı Abdullah ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetler Gazze'deki kardeşlerinin yanında olmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor." dedi.

"Gazze Şeridi'ne geçişleri açın, konvoylar ve tıbbi yardım ulaştırın"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini dün yaptığı açıklamada, "Havadan yardım sağlamanın son çare ve olağanüstü derecede pahalı bir yol olduğunu düşünüyorum. Gazze Şeridi'ne havadan yiyecek ulaştırılmasının çözüm olduğunu düşünmüyorum. Gerçek çözüm şu, Gazze Şeridi'ne geçişleri açın, konvoylar ve tıbbi yardım ulaştırın." şeklinde konuşmuştu.

Açlıktan ölen çocukların sayısı 10'a yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Kamal Adwan Hastanesi'nde yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 4 çocuğun daha hayatını kaybetmesiyle bu hafta açlıktan ölen çocukların sayısının 10’a yükseldiği belirtilmişti.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, 26 Şubat'ta da Gazze Şeridi'nin kıyı bölgesine havadan yardım malzemesi ulaştırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)