Gazze sınırında gazetecilerin bulunduğu yere füze düştü İsrail'de bulunan Türk gazeteciler, Gazze sınırına yakın bir bölgede yayın yapmaya hazırlanırken büyük bir tehlike atlattı. Bölgede bulunan gazeteci Adem Metan, füzenin düştüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

İsrail-Filistin hattındaki gerilim 11'inci günde de karşılıklı saldırılar devam ediyor..

Hamas'ın saldırılarına karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız bir güç uyguluyor.

İsrail ordusu, ablukaya aldığı Gazze'yi gece gündüz bombalıyor.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, ortaya çıkan manzaralar adeta kan donduruyor.

Gazze'de sivil kayıplar 3 bine yaklaşırken, dünyanın yüzölçümüne en çok nüfusun düştüğü kent, su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçlardan yoksun halde her yerden kuşatılmış durumda.

Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insani dram her geçen gün derinleşirken sınır hattında gergin bekleyiş sürüyor.

Gelişmeler devam ederken olay yerinde bulunan gazeteci Adem Metan, büyük bir tehlike atlattı.

Türk gazetecilerin yakınına füze düştü

Türk gazetecilerin bulunduğu bölgenin yakınına füze düştü.

O anları Adem Metan, sosyal medya hesabından paylaştı. Gazetecilerin yaşadığı korku dolu anlar ve kaçış anları kameraya anbean kaydedildi.

2 gazeteci hafif yaralandı

Füze düşmesi sonucu gazeteci Adem Metan'ın sol kulağında bir çınlama olduğu ve başka bir gazetecinin ise ayağından yaralandığı bildirildi.