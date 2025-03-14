Gazze, yaklaşan kıtlık konusunda uyardı

AA

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik acımasız İsrail savaşında çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere 48.500'den fazla insan öldürüldü.

Saldırı, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında durduruldu.

Ateşkese rağmen saldırılar devam ederken, bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınması sebebiyle halk zorluklarla savaşmaya devam ediyor...

HÜKÜMET KITLIK KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU

Gazze hükümeti, İsrail'in insani ve tıbbi yardımlara yönelik sınır kapılarını kapatması nedeniyle Gazze Şeridi'nde kıtlığın yeniden baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

Yönetimin medya ofisi, yaptığı açıklamada, "Bugün, İsrail işgalinin yardımları engelleme ve Gazze geçişlerini kapatarak ablukayı sıkılaştırma suçunun 13. günü. Bu suçun insani durum üzerindeki sonuçları açıktır, kıtlık ve gıda güvensizliği göstergeleri açıkça görülmektedir" dedi.

HALKIN YÜZDE 80'İ GIDAYA ERİŞEMİYOR

Hükümet, Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80'inin gıdaya erişimini kaybettiğini, yardım kuruluşlarının mutfaklarının faaliyetlerini durdurduğunu ve pazarlardaki gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin eksikliği nedeniyle insani yardım kuruluşlarının yardım dağıtımının askıya alındığını bildirdi.

Ayrıca, bölgedeki fırınların yaklaşık yüzde 25'inin faaliyetlerini durdurduğunu ve bunun vatandaşlara ekmek tedarikini etkilediğini doğruladı.

NÜFUSUN NEREDEYSE TAMAMI TEMİZ İÇME SUYU BULAMIYOR

Yakıt sıkıntısı nedeniyle daha fazla fırının üretimi durdurabileceği uyarısında bulunuldu.

Gazze nüfusunun yüzde 90'ının, faaliyet gösteren kuyulardan ve tuzdan arındırma istasyonlarından yakıt alamaması nedeniyle içme suyunda ciddi bir sıkıntı yaşandığına dikkat çekildi.

ÇEVRE VE SAĞLIK SORUNLARI FELAKETE SEBEP OLABİLİR

Gazze hükümeti, geçişlerin kapatılmasının, 'temel ilaçlara veya tıbbi malzemelere artık ulaşamayan 150.000 kronik hasta ve yaralının acısını daha da kötüleştirdiğini' sözlerine ekledi.

Yönetimin medya ofisi, yetkililerin su kuyularını işletmek için mevcut yakıtı kullanması nedeniyle çoğu belediyede yol temizleme, moloz ve atık kaldırma çalışmalarının durdurulduğunu belirterek, sıcaklıkların artmasıyla birlikte ortaya çıkacak felaket niteliğindeki çevre ve sağlık etkileri konusunda uyardı.

PİŞİRME GAZI YERİNE ODUN KULLANMAYA GERİ DÖNÜLDÜ

Yakıt sıkıntısı nedeniyle yeni mülteci kamplarının inşasının da geciktiği, yerinden edilmiş ailelere yönelik çadır temininin de önemli ölçüde etkilendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Filistinlilerin yemek pişirme gazı yerine odun kullanmaya geri döndüğü, bunun da ciddi sağlık ve çevre sorunlarına yol açtığı ve solunum yolu hastalıklarının artmasına neden olduğu belirtildi.

İSRAİL BAŞBAKANI SORUMLU TUTULDU

Yönetim, Gazze’deki kötüleşen insani koşullardan İsrail ve Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sorumlu tuttu.

Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak, insani yardımların girişine izin vermek ve İsrail savaş suçlularının hesap vermesini sağlamak için harekete geçmeye çağırdı.