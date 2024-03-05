Gazze'de 10 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti Doğuştan özel bakıma muhtaç olan ve yumurta ve muz gibi yumuşak gıdalar tüketen 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne, İsrail saldırılarıyla gerekli besinlere ulaşamayarak yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

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AA

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar her gün yeni bir trajediye, bir insanlık dramına neden oluyor.

30 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de artık temel yaşam şartları tamamen ortadan kalkmış durumda.

Salgın hastalık ve açlık, Gazze Şeridi'nin her yerinde kendisini gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, geçtiğimiz haftalarda DSÖ ekiplerinin Gazze’deki hastanelere yaptığı ziyaret kapsamında elde edilen bulguları paylaşarak çocukların açlıktan ve susuzluktan öldüğüne, ciddi yakıt stoku sorununa, gıda ve tıbbi malzeme eksiliğine dikkat çekmişti.

Ghebreyesus, 10 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğini vurgulayarak, “Binalarından biri yıkılmış olan Al-Awda Hastanesi'ndeki durum özellikle dehşet verici. Kamal Adwan Hastanesi Gazze'nin kuzeyindeki tek çocuk hastanesidir ve hastalarla dolup taşmaktadır. Gıda eksikliği 10 çocuğun ölümüyle sonuçlandı.” ifadelerini kullanmıştı.

İşte o ölümlere bir yenisi daha eklendi.

10 yaşında çocuk açlıktan öldü

Bu kez özel bakıma muhtaç 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne, açlık yüzünden hayatını kaybetti.

Doğuştan yutma güçlüğü ve sindirim bozukluğu yaşaması dolayısıyla yumurta ve muz gibi yumuşak gıdalar tüketebilen Yezen'in sağlık durumu, İsrail'in Gazze halkını zorla aç bırakması sonucu kötüleşti.

Yezen'in özel bakıma muhtaç olan bedeni, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'nde kaldığı 10 günlük sürede günden güne eriyerek bir deri bir kemiğe dönüştü.

Filistinli küçük çocuk, verdiği mücadelenin ardından dün yaşamını yitirdi.

Yezen'in sağlık durumu, saldırılarla birlikte kötüleşti

Konuya ilişkin konuşan Yezen'in babası Şerif el-Kefarne, saldırılarla birlikte önce Cibaliya Mülteci Kampı'na oradan Deyr el-Belah'a, sonra da Refah'a göç ettiklerini söyledi.

Savaş öncesinde oğlu Yezen'in bakımıyla ve tedavisiyle özel olarak ilgilendiğini söyleyen baba, "Saldırıların başlaması ve yetersiz beslenme sonucu oğlumun sağlık durumu kötüleşti, onu hastaneye naklettik ve orada oksijen tüpüne bağlı olarak, serumlarla hayatta kalmaya çalıştı." dedi.

Eşi ve 3 çocuğuyla Refah'ta yerinden edilenlerin kaldığı bir okulda yaşadıklarını kaydeden baba, çocuklarına sağlıklı yiyecek temin edemediğini aktardı.

Gazze'de her gün açlıktan çocukların öldüğünü söyleyen baba Kefarne, dünyaya "Bizi görün, Gazze'deki çocukların halini görün!" diye seslendi.

"Oğlumun bu hale geleceği hiç aklıma gelmezdi"

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Yezen'in annesi, "Hastanede kaldığımız 10 gün boyunca sağlık durumu çok kötüleşti. Çok kilo kaybetti ve bir deri bir kemiğe dönüştü. Oğlumu bu halde göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi." ifadelerini kullandı.

Oğlunun "artık cennette bir kuş" olduğunu söyleyen anne, uluslararası topluma "Gazze halkının ve özellikle çocukların ne hale geldiğini görün!" diyerek seslendi.

Anne, "Bugün Yezen'i kaybettik, yarın başka çocukları kaybedeceğiz. Hastanelerin çocuk bölümleri savaş ve yetersiz beslenme nedeniyle dolup taşıyor." diye konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısının 15'e yükseldiğini kaydetmişti. Yezen ile açlıktan ölen çocukların sayısı 16'ya yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)