Gazze'de 179 gündür kan durmuyor: Can kaybı 32 bin 916'ya yükseldi İsrail'in tam abluka altına aldığı Gazze halkına yönelik saldılar devam ederken Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada can kaybının 32 bin 916'ya, yaralananların ise 75 bin 494'e ulaştığı aktarıldı.

İHA

İsrail ordusu, Gazze halkına zulmetmeye devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana hem saldırılarla hem de açlıkla savaşan Gazze, adeta ölümle pençeleşiyor.

ABD'nin desteğini arkasında hisseden İsrail ordusu, tüm uluslararası uyarılara rağmen savaş ve insanlık suçu işlemeyi sürdürüyor.

İsrail hedef gözetmeksizin bombalıyor

Sivillerin sığındığı yerleşim yerlerine savaş uçaklarıyla her gün saldırı düzenleyen İsrail ordusu, ibadethaneleri ve hastaneleri de vuruyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 179 gündür devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 102 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Can kaybı 32 bin 916'ya yükseldi

Açıklamada ayrıca, bölgedeki bombardımanın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 32 bin 916’ya, yaralananların sayısının ise 75 bin 494’e yükseldiği belirtildi.

Cami saldırısında 4 kişi öldü

İsrail güçlerinin dün gece Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah kentinin güneyindeki El-Bashir Camii’ne düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

El-Hakar bölgesinde bulunan cami saldırısında yaralanan 17 Filistinli, El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı nedeniyle caminin çevresinde bulunan çok sayıda ev de hasar gördü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)