Gazze’de 19 Ocak'tan bu yana toplam 354 cansız bedene ulaşıldı

İHA

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta varılan ateşkesin ardından arama kurtarma ekipleri, enkaz kaldırma ve enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler de ekiplerin çalışmalarına ilişkin son raporunu yayınladı.

Raporda 22-28 Ocak tarihleri arasında Gazze Şeridi'ndeki bombalanmış bina kalıntılarında 171 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

19 OCAK'TAN BU YANA 354 CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı verilerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik 15 aydır süren saldırılarında öldürülen Filistinlileri arama çalışmalarının devam ettiği kaydedilirken İsrail ile Hamas arasında ateşkesin başladığı 19 Ocak'tan bu yana toplam 354 cansız bedene ulaşıldığı kaydedildi.

OCHA ayrıca Gazze'nin tahmini olarak 50 milyon ton moloz ve enkazla dolu olduğunu ve bu enkazın kaldırılmasının 20 yıl sürebileceğini bildirdi.