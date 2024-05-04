Gazze'de 210 günde 34 bin 654 kişi hayatını kaybetti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 34 bin 654'e ulaşırken, bombardımanlar sırasında yaralananların sayısı ise 77 bin 908'e ulaştı.

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İHA

İsrail tüm uyarıları hiçe sayarak Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor.

Cami, hastane, sivil yerleşim alanları gibi yapıları hedef alarak 210 günde Gazze'yi yerle bir etti.

Filistinliler yaşam savaşı veriyor

86 bin evin enkaza döndüğü bölgede can kaybı her geçen gün artarken, hayatta kalmayı başaranlar yaşam savaşı veriyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne 7 Ekim'den bu yana aralıksız şekilde saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı 7 aydır devam eden saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son 24 saatte 32 ölü

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

Can kaybı 34 bin 654'e yükseldi

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 34 bin 654’e, yaralananların sayısının ise 77 bin 908’e yükseldiği ifade edildi.

CIA Başkanı Mısır'a gitti

Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri devam ediyor.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, dün Mısır’ın başkenti Kahire’ye gelmişti. Burns’un müzakerelerde son duruma ilişkin bugün görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Öte yandan, ismi açıklanmayan Hamas yetkilisi ise bugün bir heyetin başkent Kahire’ye gideceğini açıkladı.

"Talepler konusunda görüş birliği mevcut"

Yetkili, Hamas heyetinin esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde İsrail’in sunduğu teklife yazılı bir yanıt vereceğini belirtmiş, “Tüm direniş grupları arasında tam ve sürekli bir koordinasyon var ve direnişin talepleri konusunda görüş birliği mevcut.” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)