Gazze'de 3 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle öldü

AA

İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarının ardından varılan ateşkese rağmen yardımların girişini kısıtlaması nedeniyle barınma ve ısınma sıkıntısı yaşanan Gazze'de etkili olan soğuk havalar, bölge halkının acılarını artırıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze'de 3 çocuğun daha şiddetli soğuklar nedeniyle can verdiğini belirtti.

"ÇOK SAYIDA ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK"

Kaynaklar, soğuk havanın etkili olduğu Gazze'de çok sayıda çocuğun durumunun "kritik" olduğunu söyledi.

Gazze'de soğuktan ölen çocukların sayısı 10'a yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, daha önce 7 çocuk, Gazze'de şiddetli soğuk sebebiyle hayatını kaybetmişti.

ALTYAPININ YÜZDE 88'İ YOK OLDU

İsrail'in Gazze'de 15 aydan uzun süre devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda,Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok oldu.

İsrail'in uzun süre Gazze'ye insani yardımların girişini de engellemesi nedeniyle bölge halkı yiyecek, temiz su, barınma ve ısınma malzemeleri gibi yardımlara ihtiyaç duyuyor.