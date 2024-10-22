İsrail'in 1 yıldan fazladır işgal, yıkım ve katliama uğrattığı Gazzeliler, havadan atılan yardımlarla da bazen canlarını yitiriyor.

3 yaşındaki Sami Mahmud Ayyad, havadan gönderilen yardım paketinin üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti.

"ÇILGIN GİBİ KOŞTUM AMA ÇOCUĞUMUZ ÖLDÜ"

CNN Türk'ün haberine göre; dedesi Sami Ayyad,

Burada çocuklar birlikte oturuyordum, diğerlerini almak için koştuğum sırada oğlan ve kız, korunmak için çadırın içine kaçtı. Ama paket üzerine düştü. Benimle onun arasında sadece bir saniye vardı. Bizim hastanelerimiz yok. Çılgın gibi koştum ama çocuğumuz öldü. Ağzından ve burnundan kan geliyordu.