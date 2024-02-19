Gazze'de 4 kişiden 3'ü kirli su içiyor: Bulaşıcı hastalıklar arttı UNRWA yaptığı açıklamada, Gazze'de her 4 kişiden 3'ünün kirli su içtiğini ve bu sebeple bulaşıcı hastalıkların arttığını belirtti.

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DHA

Gazze'de katliam devam ediyor...

7 Ekim'den bu yana süren Gazze'ye yönelik saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, her geçen gün saldırılarının şiddetini artırarak Gazze'yi bombalamayı sürdürüyor.

Gazze halkı açlıkla savaşıyor

Gazze halkı, bir yandan saldırılarla mücadele ederken bir yandan da açlık ve susuzlukla savaşarak hayat mücadelesi veriyor.

Gazze'de 4 kişiden 3'ü kirli su içiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) dün yaptığı açıklamada, Gazze’de durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekerek yaklaşık 4 kişiden 3’ünün kirli su kaynaklarından içtiğini belirtti.

"Bulaşıcı hastalıklar artıyor"

Mevcut durum sebebiyle bulaşıcı hastalıkların arttığını ifade eden UNRWA, “Gazze'deki kötüleşmenin hızı daha önce görülmemiş boyutlarda. Yaklaşık her 4 kişiden 3'ü kirli su kaynaklarından su içiyor. Bulaşıcı hastalıklar artıyor. 1.7 milyon insanın yerinden edildi ve birçoğu UNRWA tesislerinde barınıyor.” dedi.

UNRWA, ayrıca Han Yunus’ta çatışmaların sürdüğünü, binlerce sivilin halihazırda 1,4 milyon insanın bulunduğu Refah kentine kaçtığını duyurdu.

"Nasser Hastanesi hizmet dışı kaldı"

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, dün Han Yunus’ta bulunan Nasser Hastanesi'nin bir haftadır devam eden kuşatma sonucu hizmet dışı kaldığını duyurdu ve açıklama yaptı.

"Gecikmelerin bedeli hastaların hayatlarıyla ödenecektir"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazze'deki Nasser Hastanesi, bir hafta süren kuşatmanın ve devam eden baskının ardından hizmet dışı kaldı. DSÖ ekibinin, ortaklarla birlikte yakıt dağıtımı yapmak üzere hastane yerleşkesine ulaşmasına rağmen, hastaların durumunu ve kritik tıbbi ihtiyaçları değerlendirmek üzere hastaneye girmesine izin verilmemiştir. Hastanede halen yaklaşık 200 hasta bulunmaktadır. En az 20 hastanın, sağlık hizmeti alabilmeleri için acilen başka hastanelere sevk edilmeleri gerekmektedir; tıbbi sevk her hastanın hakkıdır. Gecikmelerin bedeli hastaların hayatlarıyla ödenecektir. Hastalara ve hastaneye erişim kolaylaştırılmalıdır.”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)