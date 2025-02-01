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AA

Gazze'de ateşkes devam ediyor.

Bu kapsamda da esir takası, sürüyor.

Esir takasının dördüncü turunda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esir, Kızılhaç'a teslim edildi.

BELGELER İMZALANDI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, iki esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.

ARAÇLAR YOLA ÇIKTI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alınan İsrailli sivil esirler Bibas ve Calderon'u taşıyan araçların ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.

ABD-İSRAİL VATANDAŞI DA SERBEST BIRAKILACAK

Hamas'tan dün yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel'in de serbest bırakılması bekleniyor.