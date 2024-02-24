Gazze'de katliam devam ediyor...
İsrail'in saldırıları altına olan Gazze halkı yaşam mücadelesi veriyor.
Bir yandan İsrail ordusunun saldırıları bir yandan açlık savaşı veren halk, bombalara karşı direniyor.
Saldırılar devam ediyor
İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombalayarak insanlık ve savaş suçu işliyor.
Gün geçtikçe yoğunlaşan saldırılar her geçen gün daha da vahim bir hal alıyor.
Savaştan kaçan Filistinliler ise farklı bölgelere sığınmak zorunda kalıyor.
8 yılın sonunda doğan bebek hayatını kaybetti
Son olarak İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde sivillerin sığındığı bir binaya yönelik düzenlediği saldırıda 3 aylık Yaser el-Dalu hayatını kaybetti.
Aksa Şehitleri Hastanesi’ndeki cenaze törenine katılan Filistinli bir adam ailesinin bebek sahibi olmak için 8 yıl uğraştığını söyledi.
"Allah bize yeter"
Filistinli adam dünyaya gelen Yaser bebeğin cansız bedenini havaya kaldırarak, “Çocuk hakları nerede? Arap ülkeleri nerede? Bu çocukları görmüyorlar mı? Allah bize yeter. O, işleri en iyi idare edendir.” dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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