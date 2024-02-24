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Gazze'de 8 yıl sonunda dünyaya gelen 3 aylık bebek saldırılarda hayatını kaybetti

Gazze'de 8 yıl sonunda dünyaya gelen 3 aylık bebek saldırılarda hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, 3 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılan Filistinli bir adam, “Çocuk hakları nerede? Bu çocukları görmüyorlar mı? Allah bize yeter. O, işleri en iyi idare edendir" dedi.