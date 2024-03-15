Gazze'de 80 bin kişi Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırıları ve kısıtlamalarına devam ederken Ramazan ayının ilk cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen vatandaşların bazılarını geri çevirdi.

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AA

Gazze'de bombalar durmuyor...

Gün geçtikçe şiddeti artırılan saldırılarda, vatandaşlar hayatını kaybediyor.

Açlık ve susuzlukla savaşan Gazze halkı, tüm zorluklara rağmen Ramazan ayında ibadetlerini yerine getiriyor.

Bugün ise Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması yaşandı.

Yolculuk saatler sürdü

On binlerce Filistinli, sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu.

Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşan Filistinliler, Ramazan ayının ilk cuma namazını burada eda etti.

Cuma namazı için 80 bin kişi Mescid-i Aksa'ya gitti

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 80 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

"Mescid-i Aksa üzerinden pazarlık yapılamaz"

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri cuma hutbesinde, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Aksa'ya akın edenlerden övgüyle söz ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mübarek yürüyüşünüz, Aksa'ya göz dikenlere onun bölünemeyeceği, sadece Müslümanlara ait olduğu, üzerinde pazarlık yapılmasına izin verilmeyeceği ve toprağının zerresinden vazgeçilemeyeceği mesajını veriyor."

Mescid-i Aksa'ya gelinmesi çağrısını yineleyen Sabri, "Yasak durumlarında Aksa'ya gelmek için yola çıkan Müslüman ulaştığı yerde namazını kılarsa kendisine Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın sevabı verilir."

Arap ülkelerini eleştirdi

Sabri, Bazı Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında sessiz kalmasını, bazılarının ise kınama açıklamalarıyla yetinmesini eleştirdi.

İsrail polisi, sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa’nın içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki yolları demir bariyerlerle kapatarak buralarda konuşlandı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Kudüs kentinde 3 bin İsrail polisinin görevlendirildiğini aktardı.

Birçok Filistinli geri çevrildi

Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi özellikle de belirli yaş grubunun altındakileri demir bariyerlerden geri çevirdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermediği ve Aksa'ya gelen ambulans ekiplerine saldırdığı belirtildi.

50-55 yaş altında olan vatandaşların Kudüs'e girilmesi engellendi

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria'dan 50 yaş altı kadınların ve 55 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişine izin vermedi.

İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, Ramazan ayında da Batı Şeria'nın dışına çıkamamış oldu. İsrail'in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs'e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)