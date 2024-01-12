Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 24 bine yaklaştı İsrail'in gece-gündüz demeden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 708'e yükseldi.

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Dünya, tam 98 gündür Orta Doğu'daki savaşı takip ediyor.

İsrail'in savaş ilan ettiği Gazze'nin üzerine bomba yağdırılıyor.

Genç yaşlı demeden saldırıya uğrayan Filistin halkı, sert müdahalelerle karşı karşıya.

Bunun üzerine can kaybı her geçen gün artıyor.

Son 24 saatte 151 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 151 Filistinliyi öldürdüğü, 248 kişiyi yaraladığı belirtildi.

Can kaybı 23 bin 708 oldu

İsrail güçlerinin son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 708'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 5'e çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.