Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 27 bin 840'a ulaştı İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik 125 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedelerin sayısı 27 bin 840’a, yaralıların sayısı ise 67 bin 317’ye yükseldi.

İHA

Gazze'de can pazarı devam ediyor.

Bir yandan İsrail'in hain saldırılarıyla bir yandan açlıkla mücadele eden Gazze'de manzara her geçen gün daha acı bir hal alıyor.

Saldırılar devam ediyor

Tüm uluslararası uyarıya hiçe sayan İsrail ordusu, Gazze halkını hedef gözetmeksizin bombalamaya devam ediyor.

İsrail’in kısıtlamaları ve saldırıları nedeniyle insani krizin tehlikeli seviyelere ulaştığı bölgede, bombardıman nedeniyle can kaybı günden güne artıyor.

Sağlık bakanlığı açıklama yaptı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 125 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte 130 kişi hayatını kaybetti

Yapılan açıklamada İsrail güçleri tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 130 kişinin hayatını kaybettiği, 170 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu.

Can kaybı 27 bin 840'a yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 125 gündür devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 840’a, yaralıların sayısı ise 67 bin 317’ye yükseldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)