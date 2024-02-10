Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 28 bini aştı İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 64'e ulaşırken, yaralananların sayısı 67 bin 661'e yükseldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Gazze'de katliam devam ediyor.

İsrail ordusu hedef gözetmesizin saldırılarına aralıksız devam ederken, Gazze halkı hayat mücadelesi veriyor.

Gazze halkı saldırılara direniyor

Gazze halkı her geçen gün şiddeti artırılan saldırılara direnmeye çalışıyor.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda can kaybı giderek artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılarda hayatını kaybedenlere ilişkin açıklamada bulundu.

Son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Can kaybı 28 bin 64'e ulaştı

Buna göre İsrail ordusunun 127 gündür devam eden saldırılarında 28 bin 64 kişi can verdi.

Saldırılarda yaralananların sayısıysa 67 bin 661'e ulaştığı aktarıldı.

12 bin 150 çocuk hayatını kaybetti

Gazze'de savaşın başladığı tarihten bu yana düzenlenen saldırılarda 12 bin 150 çocuk, 8 bin 300 kadın, 340 sağlık personeli, 46 sivil savunma personeli ve 123 gazeteci hayatını kaybetti.

Cenazelere ulaşılamıyor

Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığI belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)